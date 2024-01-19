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台積電今年展望強勁 開盤一口氣衝破600元關卡

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台積電（2330）昨（18）日在法說會中釋出，今年美元營收可望年成長超過兩成，且半導體產業今年可望回溫的好消息後，台積電今（19）日股價開盤強勢上漲超過6％，一口氣突破600元關卡，回到去年2月以來高峰。

台積電昨日在法說會中釋出今年營運可望明顯成長超過兩成的好消息後，台積電在美股ADR收盤大漲9.73％。台積電今日在台股亦有亮眼表現，開盤上漲超過6％，股價衝過600元關卡，站回去年2月以來高檔位階。

針對今年半導體產業景氣預測，魏哲家說，在半導體產業擺脫急劇庫存調整和 2023年的低基期後，預期2024年不含記憶體的整體半導體產業成長超過10％，其中晶圓代工產業將可望成長20％。

至於台積電今年營運預測，魏哲家預估，台積電今年全年將受惠於AI帶動的HPC強勁需求，全年相關成長動能將超過50％，其他如手機、車用等終端客戶需求也將可望繳出年成長的成績單，因此以美元計算，預估全年合併營收將可望年成長21～26％，且今年營收將可望繳出逐季成長動能。

台積電 半導體 營收

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