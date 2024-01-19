台積電法說報喜！台股開盤大漲318點、站上17,500點 台積電大漲37元

台股今（19）日開盤上漲318.72點，開盤指數17,546.51點；台積電（2330）以625元開盤，上漲37元。

在台股操作建議上，統一投顧陳杰瑞表示，近日外資調節較大，市場仍擔心台海危機發生，聯準會降息預期澆熄之下，若美債殖利率反彈，則會對科技股資金較為不利。因此短線上，觀察台積電股價表現、台股大盤是否能站上季線、外資是否能夠轉買，皆是今日觀察重點。

針對大盤，凱基投顧分析，台股短線跌幅已大，日KD指標已達低檔嚴重超賣區，短線與20日均線負乖離已經逼近前波滿足點，或將醞釀跌深反彈，操作上接近萬七宜站在買方，暫時仍以短打為主，選股優先聚焦今年營運展望正向且技術面相對抗跌或領先止穩轉強相關個股。

在盤面結構部份，電子股相對抗跌，轉強關鍵觀察法說優於市場預期的台積電（2330），個別族群聚焦半導體設備、半導體通路、面板與設計IP。金融、非金電上檔壓力沈重，操作上勿貿然搶短，相對強勢的貨櫃、重電、生技醫療個股因應。

昨（18）日美股四大指數收盤：道瓊指數上漲201.94點、漲幅0.54%，那斯達克指數上漲200.03點、漲幅1.35%，標準500指數上漲41.73點、漲幅0.88%，費半指數上漲136.57點、漲幅3.36%。

台積電業績展望佳，投資人更加篤定人工智慧（AI）的前景，進而帶動美國科技股全面上漲，那斯達克100指數收在史上最高水準，標普500指數也逼近歷史新高。

台積電預測2024年營收成長將超過20%，因AI所用高階晶片帶動需求。台積電ADR大漲9.8%，在費城半導體指數成份股漲幅最高。輝達（Nvidia）和超微（AMD）也各漲1.9%和1.8%，均收在歷史最高價位。

三大法人昨（18）日集中市場合計賣超76.39億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超87.33億元，投信買超33.07億元，自營商（自行買賣）買超9.05億元，自營商（避險）賣超31.19億元。

統一期貨表示，期貨方面，外資夜盤大幅減碼10,288口空單，日盤則減碼 1,782口空單，未平倉淨空單降至-13,931口；十大特定法人加碼1,976口空單至-9,007口。

外資結算日後連續逢低回補空單，若回補空單趨勢延續，後續留意指數回升至頸線時，是否再度逢高加空。十大特法逢高加碼空單，較為偏空解讀。

周四台指期站穩季線，外資延續回補空單趨勢，再加上台積電第4季每股稅後純益（EPS）9.21 元優於預期，對半導體展望樂觀，有望帶動台指延續反彈格局，向上測試頭肩頂頸線賣壓。