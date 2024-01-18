愛山林擬發行2.5萬張現增股 暫定每股75元

愛山林（2540）擬發行2.5萬張現增股，昨（17）日獲金管會申報生效，主辦券商爲國泰證券，目前送件暫定現增價爲每股75元，預計募集18.75億元，為今年首件建商的公開市場籌資案，愛山林總經理張境在今(18)日指出，此一籌資案預計1月29日董事會通過後，才會確定現增價，並預計在第1季完成募集。

愛山林董事長祝文宇先前指出，公司過去以代銷事業為主，但未來自建案的案量將愈衝愈大，未來7年擁建案1,310億元以上，以目前的資本額39億多元來看，股本還有擴大空間，以因應持續擴張的推案規模，預期目標股本將達到60-80億元。

另，今年起在自建案的貢獻下，營收將會衝高，到2026年起自建案一年總銷更可達200-800億元，由於不少自建案都是早年購地，取得成本低，因此今年起毛利還會逐步成長，未來毛利率站穩五成以上有望成常態。

愛山林董事長祝文宇昨日申讓個人持股4,631張，祝文宇先前曾指出，之前陸續申報轉讓個人持股，主要是用於個人的稅賦考量。而此次的申讓個人股權主要爲將對祝文宇個人手中的持股改由投資法人股東持有。

展望今年，愛山林指出，今年有3筆自建及合建案完工交屋，包括板橋「帝景3號」、「帝景5號」及屏東「花園帝景」等，合計總銷共58億元，可望推升全年營運。