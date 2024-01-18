聚陽去年稅前大賺兩個股本 股價重挫9% 外資說是這原因

聚陽（1477）昨公布去年自結數，每股稅前盈餘20.79元，創下新高，不過，因第4季單季利潤率表現不如預期，造成今（18）日股價失速走跌，盤中來到335.5元，跌幅逼近9%。聚陽今日下午將召開法說會，預期對財報與展望將有進一步的說明。

有外資出具報告指出，聚陽第4季稅前利潤低於預期，令市場失望，單季營業利益率僅14.3%，不如去年同期與上季表現，加上匯損金額約4000~5000萬元，使整體獲利表現不如預期。

即便如此，外界目前普遍對聚陽2024年展望樂觀，該外資報告指出，聚陽2024年將受惠美國客戶包括GAP、Target等持續復甦，主要是品牌客戶在庫存調整一年後，補貨需求陸續出籠，加上擴展功能性運動服等新類別，預估聚陽首季銷量仍將有10-15%的年增率，平均售價則較去年同期小幅下滑。

聚陽今日下午的法說會，市場將聚焦三大關鍵問題，包括美國休閒服飾品牌上調銷售預估後，客戶下單是否有更積極，今年功能性產品的銷售成長幅度，以及2024年利潤率的走勢預估。

聚陽昨公布2023年第4季營收81.28億元，稅前盈餘11.25億元；2023全年營收324.58億元、年增1.2％，稅前盈餘50.27億元、年增9.56％，以目前加權平均股數2.42億股計，每股稅前盈餘20.79元，營收獲利雙創新高。