起風了！日本今年有望迎來「股匯雙漲」 專家：順風車這樣搭

日經225指數漲勢如虹，近34年來首度突破3萬5000點大關，在企業結構性改革與AI發展趨勢等利多交織下，日本可望在2024年迎來「股匯雙漲」順風局勢。

近來，日經225指數的漲勢備受矚目，並且在12日達到35577.11點，漲幅1.5%，是睽違近34年來首度突破3萬5千點整數關卡，也是今年以來成熟國家股市表現最佳，主要受惠於龍頭科技股帶動、日圓疲弱激勵出口企業股價所致。

除了相關ETF，日股基金族群也同步揚眉吐氣，近一年報酬率逾20%，刷新過去「軟趴趴」窘境。法人表示，日本是目前少數仍維持低利率的國家，加上國際資金的看好，股神巴菲特持續加碼買進日股，日股基金未來還有持續上漲空間。

截至1月15日為止，日經225指數最高逼近3萬6000點，創下1990年以來的新高點，根據Bloomberg統計，日經225指數近一年漲幅超過38%，日本東證一部指數則超過33%。

國際資金湧入，日股基金漲幅逾2成

受日股上漲激勵，日股基金也繳出亮眼成績單，根據Morningstar統計，截至1月11日為止，日股基金近一年平均報酬率超過22%，年報酬率超過30%的基金至少有四檔。

根據Bloomberg統計，2023年整年度，國際資金買進日股基金的金額超過290億美元，是亞洲主要股市中買超金額最高的國家。時序邁入2024年，國際資金買超日本也超過20億美元。

巴菲特佈局5大商社，賺進超額利潤

波克夏公司董事長巴菲特。美聯社

股神巴菲特在2020年就看好日本長期發展，大手筆斥資60億美元，買入三菱商事（Mitsubishi Corporation）、三井物產（Mitsui Bussan）、伊藤忠商事（Itochu Shoji）、丸紅（Marubeni）、住友商事（Sumitomo）等日本五大商社股份，自2020年8月以來，日本五大商社股價漲幅分別達157%至351%不等，使巴菲特的波克夏公司獲得非常可觀的利潤。

起風了！專家傳授「股匯雙漲」戰略

數十年來，日本一直對抗通貨緊縮，現在終於迎來轉捩點。安盛投資管理日本股票基金B投資團隊表示，「日本的工資水平持續上升，預期2024年和2025年的平均通膨率分別為2.2%和1.6%。經濟增長可能會放慢，但將會領先其他已開發經濟體，由於政府推出大量刺激措施，估計2023年、2024年和2025年的GDP增長率分別達到1.9%、1.2%和1.0%。」

從貨幣政策來看，安盛投資管理日本股票基金B投資團隊指出，預期日本央行有機會取消八年來的負利率政策，並在2024年4月前後，將利率上調10個基點到0.0%，同時結束殖利率曲線控制政策。

然而，日本央行應該會維持審慎的態度，預期2025年底前，政策利率將提高到0.25%。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，以往日股都被歸類在經濟成長停滯的市場，去年開始，日本政府加速推動企業經營的結構改革、力拚全民加薪，大幅改善民間消費和投資信心，日本股市長期投資價值逐漸浮現，吸引外資加碼投資。

根據東京證券交易最新資料顯示，2023年外資買超日股金額已創10年以來新高紀錄，預期在通膨的推波助瀾之下，過去習慣保留充裕現金水位的日本企業，會為了避免手中資金被通膨侵蝕，轉而提高資金運用效率，促使日企投資國內的意願增強，驅動日本經濟保持穩定增長的正向循環。

此外，在全球半導體材料市場中，日本企業的市佔率高達52%，隨著AI產業熱潮的助攻下，日本必然不會缺席科技未來十年成長機會，有利於股市長期增長。

惟不少投資人會擔憂，未來日本央行政策轉向，可能導致日圓升值，不利於出口導向的日本企業，因而受限日股上漲動能。

蘇皓毅也進一步說明：「影響股市走向的因子有很多，匯率只是其一，並非關鍵決定因子，即便日股短期可能會因觸及高點而盤整，我們依舊樂觀看待日股後市，尤其在結構性改革紅利與AI發展趨勢等利多交織下，日本股匯雙漲的順風有望於2024年成形。

他建議，投資人宜採取分批加碼策略或定期定額方式趁早布局日股基金，不論是以新台幣或是美元投資，都有機會參與到日股、日圓漲升空間，而過去幾年趁著日圓貶值進行換匯、現在滿手日圓的民眾，與其繼續將日圓放在銀行領低利，不如現在開始投資日本基金，當日本優質企業的股東。」

境外日本大型股票基金報酬率，近一年報酬率排名前十名

（本文出自2024.01.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）