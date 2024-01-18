台積電法說今登場 股價站上589元 台股早盤漲逾百點

台股今（18）日開盤上漲7.31點，開盤指數17,169.10點，台股早盤漲逾百點，高點一度至17,300點；台積電（2330）以586元開盤，上漲5元，盤中最高漲8元，來到589元。

台股操作建議上，凱基投顧分析，即使大盤站回季線還需經過打底整理的過程才能醞釀下一波漲勢，暫時仍以短打為主，選股優先聚焦今年營運展望正向且技術面相對抗跌或領先止穩轉強相關個股。

雖然大盤短線下跌，但逐漸逼近17,250~17,200點支撐區，再跌反而有利醞釀止跌訊號，而且OTC呈現相對抗跌，表示多方點火中小型股以維繫人氣，目前市場氛圍並不悲觀，不排除大盤下跌空間有限，操作上可趁近日拉回逢低布局今年營運展望正向且技術面相對強勢或領先止穩轉強相關個股。

昨（17）日美股四大指數收盤：道瓊指數下跌94.45點、跌幅0.25%，那斯達克指數下跌88.73點、跌幅0.59%，標準500指數下跌26.77點、跌幅0.56%，費半指數下跌36.00點、跌幅0.88%。

隨著美國公布強勁的零售銷售數據，削弱市場對聯準會（Fed）3月的降息押注，美債殖利率攀升、美股進一步回落。

亞馬遜、輝達（Nvidia）和Google母公司字母（Alphabet）跌幅介於0.5%至1%，拖累標普500指數，美國10年期公債殖利率升至逾4.1%，觸及今年迄今最高。

電動車大廠特斯拉（Tesla）下跌2%，該公司在德國調降Model Y車款的售價，是繼一周前在大陸調降部分車款價格後的最新降價行動。

三大法人昨（17）日集中市場合計賣超695.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超782.2億元，投信買超71.7億元，自營商（自行買賣）買超85.8億元，自營商（避險）賣超70.9億元。

外資賣超台股782億元，創史上第三大金額，主因伊朗飛彈襲擊敘利亞和伊拉克導致中東局勢緊張，次要原因則是市場對聯準會今年3月份降息預期的降溫。

法人分析，由於外資大幅賣超台股的利空主要是地緣政治風險的增溫，因此研判這樣的非經濟性利空將不會對基本面造成顯著影響，亦即不會影響台股今年的中長期多頭格局。

展望今年，受惠於AI狂潮與製造業復甦將支撐台股今明兩年獲利均可增長2成下，仍樂觀看待台股將延續多頭行情，倘若總統大選後出現急跌或年中出現回檔，法人認為都是搭上多頭列車的極佳時機。