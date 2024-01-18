外資股市期市套利 兩頭賺

台股在地緣政治風險升溫等利空衝擊下，外資昨（17）日大賣台股782.2億元，指數重挫185點、摜破季線支撐，台指期也壓低結算，外資在股期雙市大獲全勝，廣大投資人慘遭被外資「大割韭菜」命運。

台股連二日重挫，主要受地緣政治風險升溫、美聯準會似乎沒那麼鴿及美股道瓊指數下跌影響，不過法人解析，台股連二日大跌其實與外資割投資人韭菜，股期雙市大獲全勝有直接關係。

由於期貨市場屬於「零和遊戲」，外資大賺，代表廣大投資人慘被割韭菜；昨天台指期結算，外資在期貨市場部分獲利了結，已連續三日收割期市，目前仍有高達1.4萬餘口淨空單轉倉，預期外資近期仍恐持續收割動作。

圖／經濟日報提供

法人觀察，外資去年底至今年首周進出動態，外資先在現貨市場積極買超誘多，營造偏多意向，吸引多頭買盤進場追買，另一方面在期市大布空單，期貨淨空單不斷攀高，大玩兩手策略。

這種操作手法，法人分析，有點類似早期台股市場主力對散戶的「養、套、殺」劇碼重現。

在今年初的元月3日外資啟動大割投資人第一波韭菜後，近二周再度上演養套殺劇情。二周來，外資在期貨市場淨空單快速增加，上周五（12日）來到波段高點2.6萬餘張，上周四、五則於現貨市場小幅買超誘多。

本周趁著各項利空浮現之際，外資連三日大舉賣超現貨摜壓指數，特別是16、昨日賣超金額分創台股史上單日第15大及第三大。

影響所及，除加權指數連二日大跌逾百點，連動台指期同步重挫，昨天更利用道瓊大跌之便，一方面對去年11、12月買超的現貨獲利了結，衝擊指數大跌摜破季線，二方面收割期貨市場大量空單，股期雙市兩頭賺。