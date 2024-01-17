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上櫃公司基本面穩健 櫃買中心呼籲投資人理性因應

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

受到美元指數持續走強、美國聯準會仍維持高利率政策等諸多因素影響，增添國際金融市場之不確定性，導致近期櫃買指數波動較大。櫃買中心表示，上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性看待近期股市行情變化。

櫃買中心表示，股價是反映公司實際業績與未來展望，觀察上櫃股票2023年前三季財報，近七成上櫃公司有獲利、282家上櫃公司每股盈餘逾2元；此外，全體上櫃公司2023年11月單月營收為2,278億元，較10月成長108.11億元，成長約4.9%，2023年12月單月營收為2,353億元，較11月成長75.81億元，成長約 3.3%，且較2022年12月單月營收成長109.46億元，成長約4.8%。

整體上櫃公司2023年第4季營收呈現逐月成長趨勢，顯示基本面仍相當穩健，且主計總處認為今年台灣經濟成長率可達3.35%，亦預期今年國內經濟仍具動能。櫃買中心建議投資人依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場的影響，確保上櫃公司資訊公開透明。

櫃買中心 營收 美國聯準會 股票

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