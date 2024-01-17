文曄今年營運有望再創高 盤中股價挑戰去年11月高峰

IC通路商文曄（3036）在去年合併營收繳出歷史新高的成績單後，且今年又有合併同業Future Electronics加持，代表今年業績將有望再創新高。文曄今（17）日股價持續走強，截至午盤股價漲幅超過8％，回到去年11月上旬的高點。

文曄今日股價表現強勁，無懼大盤下挫百點，文曄早盤一路開高走高，截至午盤漲幅超過8％，股價站上146元，回到去年11月上旬以來高點，且成交量能超過4萬3,000張，量能創下去年10月以來高峰。

文曄公告去年12月合併營收達588.06億元、月減7.0％、年成長3.6％。累計去年全年合併營收為5,945.16億元，改寫歷史新高，相較2022年成長4.1％，在半導體逆勢氛圍下仍繳出亮眼成績單。

法人指出，文曄今年將有望通過各國監管機構合併同業Future Electronics一事，屆時將可望全面併入文曄財報，加上半導體景氣今年有望逐步回溫，代表文曄今年營運將有機會再度改寫新高。