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台積電法說前有撐 萬潤盤中飆天價 點火概念股表現

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）法說會將在明日登場，市場關注去年財報、今年展望、AI趨勢、先進製程及海外設廠進度等議題，尤其是台積電積極擴充先進封裝產能，相關供應鏈將直接受惠，法說會前台積電概念股率先點火，今（17）日由萬潤（6187）領軍，盤中衝上173元歷史天價，弘塑（3131）、帆宣（6196）、中砂（1560）等股也是上漲表現。

台積電法說會明日收盤後將登場，外資陸續出具報告力挺，大多給予「優於大盤」或「買進」評等，目標價則介於688~760元，其中，有4家外資的目標價超過700元；美系外資甚至推演樂觀情境下，台積電目標價上看880元。

外資聚焦台積電法說會重點，除了去年獲利及今年展望之外，毛利率恐面臨壓力、人工智慧（AI）趨勢、先進製程進展、海外設廠進度、資本支出等，都是外資及市場關注的焦點。

台積電今日力守580元關卡之上，早盤以583元開出，上漲3元，一度拉升至584元，也曾下滑至平盤價位，盤中維持上漲；台積電概念股則是由半導體設備供應商萬潤領漲，早盤以158.5元平盤開出後一度拉升至173元，上漲14.5元，漲幅9.14%，盤中漲幅縮小，但仍超過3%。

台積電持續擴充AI伺服器CoWoS先進封裝產能，市場關注相關進度，CoWoS點膠機供應商萬潤、CoWoS 濕製程晶圓清洗設備供應商弘塑也吸引市場注意；萬潤搭上AI商機，在打入台積電2.5D／3D先進封裝供應鏈後，法人看好訂單動能今年初將進入大幅成長，出貨有望逐季增加。

萬潤領漲下，弘塑今日早盤以601元開高，衝上600元，一度拉升至648元，漲幅8.54%，不過盤中漲幅縮小，但力守600元企圖強烈；家登（3680）也是上漲表現；中砂、帆宣、洋基工程（6691）盤中漲幅逾2%。

台積電 萬潤

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