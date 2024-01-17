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股王世芯 GDR 每股3,500元折價4.63% 今股價下挫已連四跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
世芯總經理沈翔霖。記者鐘惠玲／攝影 鐘惠玲
世芯總經理沈翔霖。記者鐘惠玲／攝影 鐘惠玲

股王世芯-KY（3661）現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價，每股價格折合新台幣3,500元，以昨日收盤價計算，折價約4.63%；今（17）日股價以3,620元開低，一度下滑至3,610元，下跌60元，跌幅1.63%，在創下歷史天價後，已連4個交易日下跌。

世芯-KY公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價，發行總金額4.12億美元，每單位111.53美元，以匯率31.382轉換，約新台幣3,500元，本次現金增資以發行總股數3,70萬股，參與發行海外存託憑證，在1月16日訂價，預定發行日期為1月19日，上市地點在盧森堡證券交易所。

世芯-KY表示，發行GDR籌資將用於外幣購料，預計外幣購料每年可節省利息支出，並強化公司財務結構，進而提升未來營運競爭力，對未來長期營運發展將有正面助益。

世芯-KY說，本次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證對原股東股權稀釋比率約4.74%，為追求公司競爭力提升，並提升營運效能之效益，在公司長期發展情形下，對股東權益應具正面效益。

世芯-KY折價4.63%發行GDR，今日股價以3,620元開低，一度下滑至3,610元；世芯-KY在1月11日盤中曾衝達3,855元，創下歷史新高價，不過，近日來持續下跌，已連四跌。

世芯 增資

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