保瑞併購案 法人按讚但關注獲利挹注程度
保瑞（6472）宣布併購Upsher-Smith，法人機構預期，併購後，保瑞整體產能大躍進，更重要的是取得了美國生產基地，且由於新冠疫情過後，美國政府大力推動關鍵藥物在地製造，擁有美國生產據點未來將有助於CDMO的接單表現。
分析師表示，保瑞合併Upsher-Smith還需要經過美國聯邦貿易委員會約4~7個月的審查，預期全妹將在今年下半年完成。Upsher-Smith擁有48項已上市量產藥品，包括神經內科、精神科與腸胃用藥等，生產基地在明尼蘇達州的Plymouth（普利茅斯）與Maple Grove（梅普爾格羅夫）。
其中，位於Maple Grove的生產基地為目前美國口服固體製劑廠中單一最大廠區，並擁有自己的倉儲及物流中心，該廠區近期完成廠房擴建，並獲美國FDA查核通過，總產能達35億劑。
看好保瑞併購Upsher-Smith後的營收成長與市場認同度，不過，也因Upsher-Smith並非公開發行公司，因而缺乏獲利資訊，對保瑞的獲利挹注程度仍待確認。
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