快訊

大二父罹癌體會現實苦 蔡博丞創新舞團經營紅回台灣

高端合約拆彈完成？ 蔣萬安：反而打開另個潘朵拉盒子

羽球／戴資穎50度闖進決賽女單歷史第1 奪31冠勝率62%

保瑞併購案 法人按讚但關注獲利挹注程度

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
保瑞藥業昨日宣布，將以不超過2.1億美元收購美國製藥公司Upsher-Smith Laboratories, Inc，圖為保瑞財務長王錦菊（左起）、 董事長盛保熙、副總經陳世民。記者謝柏宏／攝影
保瑞藥業昨日宣布，將以不超過2.1億美元收購美國製藥公司Upsher-Smith Laboratories, Inc，圖為保瑞財務長王錦菊（左起）、 董事長盛保熙、副總經陳世民。記者謝柏宏／攝影

保瑞（6472）宣布併購Upsher-Smith，法人機構預期，併購後，保瑞整體產能大躍進，更重要的是取得了美國生產基地，且由於新冠疫情過後，美國政府大力推動關鍵藥物在地製造，擁有美國生產據點未來將有助於CDMO的接單表現。

分析師表示，保瑞合併Upsher-Smith還需要經過美國聯邦貿易委員會約4~7個月的審查，預期全妹將在今年下半年完成。Upsher-Smith擁有48項已上市量產藥品，包括神經內科、精神科與腸胃用藥等，生產基地在明尼蘇達州的Plymouth（普利茅斯）與Maple Grove（梅普爾格羅夫）。

其中，位於Maple Grove的生產基地為目前美國口服固體製劑廠中單一最大廠區，並擁有自己的倉儲及物流中心，該廠區近期完成廠房擴建，並獲美國FDA查核通過，總產能達35億劑。

看好保瑞併購Upsher-Smith後的營收成長與市場認同度，不過，也因Upsher-Smith並非公開發行公司，因而缺乏獲利資訊，對保瑞的獲利挹注程度仍待確認。

美國 保瑞

延伸閱讀

保瑞66億併購美藥廠 股價站上700元關 創5個月高點

台灣大選後接受美媒專訪 布林肯強調台海和平穩定

保瑞擴版圖66億併美藥廠 拚當全球前十大CDMO代工廠

保瑞併美藥廠 董座盛保熙：瞄準最大市場

相關新聞

1/17【早晨財經速解讀】降息將至 何時結束縮表？如果三月降息 股市還漲得動？

美國股市周二全面走低，華爾街收斂對聯準會（Fed）降息的押注，認為股債市已過頭反應。摩根士丹利和高盛財報表現不一打壓銀行股，而道瓊工業指數也受到波音和蘋果拖累。

新藥成台灣生技新主流 漢達、國邑今年有望上櫃掛牌

新劑型製藥/新藥，是近一年多來最強勢的台灣生技族群，法人建議關注新劑型藥品相關個股，如：逸達（6576）、益得（6461...

保瑞併購案 法人按讚但關注獲利挹注程度

保瑞（6472）宣布併購Upsher-Smith，法人機構預期，併購後，保瑞整體產能大躍進，更重要的是取得了美國生產基地...

保瑞66億併購美藥廠 股價站上700元關 創5個月高點

生技股王保瑞（6472）宣布將以不超過2.1億美元（約新台幣66億元），收購日本製藥集團Sawai Group Hold...

世芯-KY今年營運成長 發行 GDR 後法人評價中立

世芯-KY（3661）今（17）日公告海外存託憑證GDR發行總金額為4.12億美元，發行總數370萬股普通股，對原股東股...

京鼎網站遭駭 公司強調無重大影響 股價開低力守月線

鴻海集團旗下半導體設備暨系統整合廠京鼎（3413）官網昨日遭駭客入侵並留下勒索訊息，京鼎表示，部份資訊系統遭受駭客網路攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。