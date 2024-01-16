台股下跌199點 三大法人賣超481億元
台股今（16）日開低震盪，早盤最低一度下殺至17337.58點，跌破5日均線，後續盤中跌幅稍有收斂，可惜尾盤賣壓湧現，大盤點數終場點數收在17346.87點，下跌199.95點，跌幅1.13%，成交量3082.08億元，三大法人賣超481.57億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超451.07億元，投信買超0.77億元，自營商賣超（合計）31.28億元，其中自營商（自行買賣）買超17.07億元，自營商（避險）賣超48.35億元。
台股今日重挫，選後行情僅僅維持一日，其中多數權值股壓回整理，權王台積電（2330）早盤以581元開出，盤中一度翻紅，後續賣壓湧現，股價最低達579元，終場收580元，下跌6元，跌幅1.02%。
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