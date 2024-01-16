1/16【早晨財經速解讀】 日經指數再創34年高！中日股市兩樣情 巴菲特為什麼狂買日股？

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）周一發射反艦飛彈，命中一艘美國散裝貨輪，凸顯這條世界上最重要的貿易通道在美軍聯軍護衛下仍然風險太大。

美軍中央司令部在社交媒體平台X發文說，當地時間下午4點左右，懸掛馬紹爾群島國旗的散裝貨輪 Gibraltar Eagle在亞丁灣遭到襲擊，沒有人員受傷，船隻並未出現重大損壞，且正繼續航行。

美國運輸部周一已向美國商船發出警告，要求避免航行當地，等候進一步通知。

過去幾天，美國和英國軍隊轟炸胡塞組織在葉門的目標。胡塞組織已證實這次攻擊是他們所為，並表示除了和以色列相關的船隻外，也將美英兩國的商船和軍艦列為攻擊對象。胡塞組織發言人表示，只要以色列繼續進犯加薩，他們將繼續在紅海發動攻勢。

美商散裝航運商 Eagle Bulk Shipping證實，他們旗下Gibraltar Eagle 被一枚拋射體（projectile）擊中，貨艙受到一定損失，後來該船駛離該地區。船上載的是鋼品。

全球最大的國際航運協會Bimco依據美國海軍中央司令部的建議，在 LinkedIn發布航行警告，並提醒目前不穩定的情況可能會持續「一段時間」。

船隻通過紅海的戰爭險成本不斷攀升，形成商船又一阻礙 。彭博引述知情人士報導，承保業者裁員每桶要求相當於船隻價值的0.75%至1%，作為通過紅海的保費。僅僅幾週前，保費報價大約只有目前的十分之一。

也就是說，若一艘價值1億美元新船的戰爭保費為1%，等於僅為了穿越紅海和亞丁灣就得支付100萬美元。

胡塞繼續在紅海發動攻擊，也形成供應瓶頸又一風險，且不利通膨降溫，還可能引發美國及其盟國繼續實施報復。原油價格和公債看漲。

據Saba通訊社報導，葉門政府批評胡塞組織的行徑，並呼籲將胡塞列為恐怖組織，並指責胡塞利用巴勒斯坦人的苦難遂行自身的政治目的。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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