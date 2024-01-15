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三利多催化！大摩看選後台股：樂觀上看2萬點 建議逢回加碼

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

總統大選塵埃落定，摩根士丹利證券在最新出具的「台股策略報告」中指出，台股選後將回歸基本面，在獲利成長、外資重新關注及不確定性消除等三大利多催化下，預期指數將走中長多，建議逢回加碼。大摩維持對加權指數18,500點的預估，樂觀情境上看2萬點。

大摩發現，大選前投資人明顯規避風險。大摩統計，2024年以來，台股每日平均成交量比12月萎縮8.8%，外資也從12月的買超轉成賣超。在選舉這個不確定因素消除後，外資將重新歸隊，加入內資買超（特別是散戶大買ETF）的行列。

不過，大摩也提醒，在外資評估台股時，地緣政治風險仍將持續納入投資考量。以2023年為例，即使台股表現傑出，漲幅打敗其他新興亞股，但外資持有台股部位卻變動不大。

大摩預估，台股（主要為大摩有深入研究的公司）今年獲利將成長18%，遠優於去年獲利下滑16%。因此，即使台股本益比在2023年已提升，今年仍可望繼續提升。雖然美國聯準會（Fed）降息可能造成新台幣兌美元升值，但由於台股營收持續成長，因此並不會影響今年台股獲利上行的趨勢。

在MSCI亞太（日本除外）及新興市場中，大摩給予MSCI台灣指數「中立」評級，目前在27個市場中看好度排名第七，且在台股拉回時考慮加碼。雖然台股今、明兩年的獲利部分已反映在股價上，但如果大摩對科技周期的判斷無誤，則在未來6-12個月台股獲利可望獲分析師上調。外資持有台股部位低於歷史均值，在選舉的不確定因素消除後，有可能增加部位。

大摩 外資 台股

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