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台股去年Q4 大戶、中實戶、散戶人數同步下滑

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股。本報資料照片
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臺灣證券交易所公布2023年第4季集中市場資金動向，第4季大戶、中實戶、散戶人數同步下滑，分別降至2,973人、2萬3,604人、434萬1,936人，減幅各為14.95%、17.45%、3.63%。

據證交所資料，2023年12月集中市場成交量周轉率為9.94%，高於11月的8.76%；當沖成交值占比36.54%、低於11月的38.01%，平均每日當沖戶數109,932戶，亦高於11月的100,259戶。其中，ETF成交值占比6.11%，高於11月的4.94%。整體定期定額投資金額97.82億元，高於11月的93.4億。

自然人成交值比重56.7%，高於11月的55.95%、外資成交值比重則從11月的33.59%降至30.86%。不過，整體而來說，有交易戶數324萬347戶，高於11月的295萬9,102戶。

第4季成交值5億元以上之自然人人數2,973人，較前一季的3496人下滑14.95%；成交值1億元至5億元之自然人人數23,604人，亦較前一季的28,597人減少17.45%；成交值1億元以下之自然人也從第3季的4,505,949人降至4,341,936人，減幅3.63%。

第4季自然人占集中市場總成交值比重為55.96%，比第3季的59.01%，減少3.05個百分點；外資同期間則從30.77%提高至32.74%，國內法人從10.22%降至11.3%。

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