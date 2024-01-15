宏遠證主辦向榮生技 今日順利通過創新板上市審議

由宏遠證（6015）主辦輔導推薦的向榮生技（6794）今（15）日受臺灣證券交易所上市審議委員會通過向榮生技申請股票創新板上市案。向榮生技經由主辦證券承銷商宏遠證券的輔導推薦，為今年第一家通過上市審議的生技業者，俟交易所董事會通過該公司上市案後，即可進行承銷掛牌作業，將為交易所積極打造的上市的生技產業聚落增添新的生力軍。

向榮生技深耕幹細胞領域研發超過10年，細胞藥品ELIXCYTE®於110年榮獲衛福部／經濟部「藥物科技研究發展獎」藥品類金質獎，產品創新能力備獲肯定。公司表示，順利通過上市審議是公司的重要里程碑，也是對公司團隊的肯定和鼓勵，公司未來將繼續秉持誠信正直、恆毅堅持、精進品質、科學永執的價值，精進於幹細胞科技的研發應用。

除了積極進行治療膝骨關節炎第3期的臨床收案外，治療慢性腎臟病的臨床案預計將於今年完成1/2期結案，上述兩項進行中的臨床試驗案，在進度上均領先國內外同業。未來向榮生技期望結合國內外生醫領域研發單位，共同進行開發研究幹細胞新藥及幹細胞技術應用，同時布局國際，開發合作通路與事業夥伴，以促進幹細胞技術在全球高齡社會之再生醫學運用，追求更好的生命品質，增進全人類的福祉。

宏遠證券多年於IPO、SPO業務擁有豐富經驗及高度專業，並積極落實響應政府金融科技發展藍圖，成為首批加入開放證券券商，同時戮力開拓經紀業務，近兩年已完成IPO與SPO主協辦案件共49件，包括主辦六方科KY及愛爾達上市案件；股務代理業務截至目前合計代理家數計134家，包括上市櫃公司47家、興櫃公司19家，公開發行及其他公司68家，服務股東人數約243萬戶，宏遠證券仍秉持「專業、創新、誠信」核心價值為客戶創造最大價值的初衷，深化旗下經紀、承銷、基金總代理業務與數位金融布局。