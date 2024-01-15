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生技股添新血 證交所通過向榮生技股票創新板上市案

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

向榮生技申請股票創新板上市案，今（15）日獲臺灣證券交易所上市審議委員會通過，為今年第一家通過上市審議的生技業者，待交易所董事會通過上市案後，就可進行承銷掛牌作業，將為交易所積極打造的上市的生技產業聚落增添新的生力軍。

向榮生技深耕幹細胞領域研發超過10年，向榮生技表示，順利通過上市審議是重要里程碑，也是對團隊的肯定和鼓勵，未來將繼續秉持誠信正直、恆毅堅持、精進品質、科學永執的價值，精進於幹細胞科技的研發應用。

向榮生技指出，除了積極進行治療膝骨關節炎第3期的臨床收案外，治療慢性腎臟病的臨床案預計在今年完成1/2期結案，這兩項進行中的臨床試驗案，在進度上均領先國內外同業。

向榮生技強，未來期望結合國內外生醫領域研發單位，共同進行開發研究幹細胞新藥及幹細胞技術應用，同時布局國際，開發合作通路與事業夥伴，以促進幹細胞技術在全球高齡社會之再生醫學運用，追求更好的生命品質，增進全人類的福祉。

由宏遠證券主辦輔導推薦的向榮生醫科技股份有限公司（股票代號：6794，以下簡稱向榮生技）於今（1/15）日受臺灣證券交易所上市審議委員會通過向榮生技（6794）申請股票創新板上市案。向榮生技經由主辦證券承銷商宏遠證券的輔導推薦，為今年第一家通過上市審議的生技業者，俟交易所董事會通過該公司上市案後，即可進行承銷掛牌作業，將為交易所積極打造的上市的生技產業聚落增添新的生力軍。

生技產業 幹細胞 股票

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