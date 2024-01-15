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台股上漲33.99點 三大法人賣超87億元
台股今（15）日開高震盪，早盤最高一度來到17632.77點，後續多檔權值股壓回，大盤點數終場點數收在17546.82點，上漲33.99點，漲幅0.19%，成交量2859.32億元，三大法人賣超87.26億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超90.87億元，投信買超22.13億元，自營商賣超（合計）18.52億元，其中自營商（自行買賣）買超9.64億元，自營商（避險）賣超28.16億元。
總統大選落幕，賴清德當選新任總統，他在選前提出「五大信賴產業」政見，包括半導體、軍工、人工智慧、安控、通訊等，成為市場關注焦點，另外，綠能、重電、生技等政策股，也吸引投資買盤。
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