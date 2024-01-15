現觀科上市首日大展蜜月行情 早盤強漲逾六成

電信數據分析商現觀科技（6906）今（15）日以每股承銷價118元掛牌上市，早盤股價最高衝上197元、飆漲超過66%，中籤的投資人若賣在高點，可現賺超過 7 萬元；現觀科盤中維持逾54%漲幅，大展蜜月行情。

隨著全球5G應用需求持續擴張，現觀科以自主開發的行動網路優化定位平台（CovMo）挹注強勁成長動能，2023年12月營收更創歷年同期新高。

展望2024年，因電信商客戶皆開始從5G NSA(非獨立組網)，轉向5G SA(獨立組網)規格提升的風潮漸成氣候，加上近年來透過行動智慧廣告平台助電信業者切入電子商務與媒體廣告領域，攜手電信商開拓數據變現服務，雙引擎驅動下，今年營運樂觀看待。

現觀科憑藉多年解析各家電信設備商資料經驗，已掌握印度、澳洲、卡達與沙烏地阿拉伯等全球多個大型電信客戶合約，客戶續約率近100%，且經常訂單營收佔比高達70-80%。隨著5G加速發展，可望帶動越來越多電信業者採用行動網路優化定位平台服務，協助優化基地台與網路品質，推升現觀科未來幾年營運持續成長。

另外，現觀科的行動智慧廣告平台已與印尼第二大電信業者Ooredoo Indosat Hutchison攜手合作，該電信集團在印尼擁有近1億用戶，此次合作相當於現觀科將掌握當地逾三分之一人口的行動大數據，擁有龐大商業潛力。業務團隊也正積極進軍泰國、越南等高速成長的國家市場。