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台積電獲大摩點讚、樂觀情境上看880元 股價衝今年高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台積電全年營收2.16兆元 年減4.5% 優於預期。（路透）
台積電全年營收2.16兆元 年減4.5% 優於預期。（路透）

摩根士丹利發布台積電（2330）最新個股報告，認為台積電2024年將受惠復甦周期與AI需求而呈現強勁成長，但毛利率預期需要重新調整，因此將會在毛利率調整後重新建倉，預期台積電在一般情況下全年營收將年增20%、毛利率將低於53%、資本支出300億美元，維持其「優於大盤」評等、目標價688元，並指出，若樂觀情境之下，目標價有望上看880元。台積電今（15）日盤中上漲6元至590元，寫下今年來新高價。

大摩表示，台積電將受惠於周期復甦和AI需求，預期2024年台積電營收將年增20%，不過，毛利率可能會受到3奈米技術提升帶來的利潤稀釋，以及額外的 5 奈米設備的轉換，以及近期台幣升值等影響，預期全年毛利率將低於53%、資本支出300億美元，維持其「優於大盤」評等、目標價688元。

此外，大摩也於報告中表示，在樂觀情境之下，若台積電的極紫外光（EUV）技術和材料的突破加速了3奈米晶片的轉移發展、英特爾將其主流CPU生產外包給台積電的時間早於預期、英特爾或三星退出領先的代工業務、6G或AI等新技術大趨勢推動全球半導體收入和需求不斷成長、以及隨著節點遷移，每個電晶體的成本能夠進一步降低等情況下，台積電目標價有望上看880元。

台積電 毛利率 2024

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