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華城領軍站上所有均線 重電概念股早盤強勢

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
重電概念股表現強勢。（本報系資料庫）
重電概念股表現強勢。（本報系資料庫）

台灣本次大選的結局是「綠營賴清德當選總統、藍營國民黨成為國會最大黨、白營柯文哲穩住第三勢力」。綠營賴清德贏得總統大位，法人研判軍工、綠能、重電等將有助後市行情，其中重電概念股由華城（1519）領軍站上所有均線，今（15）日早盤表現強勢。

綠營賴清德勝選後於13日的國際記者會清楚表明，他的兩岸政策將延續前朝並致力於維持台海和平穩定，同時他也希望與中國大陸展開交流合作，但必需在雙方對等尊嚴的前提下進行。法人看好，軍工、綠能、重電等將有助後市行情，惟觀光、飯店、航空、後續恐迎來失望賣壓。

受惠政策影響的重電概念股，今日早盤表現強勢，其中華城（1519）早盤領軍，盤中最高衝至397.5元，成交量超過2.8萬張，股價更站上所有均線；其它還有士電、中興電、元晶、樂事綠能、茂迪、大亞、泓德能源-創等，紛紛表態。

在政策面上，法人補充，目前政府已核准智慧電表AMI建置計畫，預計台電將於2024年完成300萬戶的建置。同時，國發會也計畫在2035年完成台電全面換裝智慧電表，預計換裝規模達到1400萬戶，使得台電對智慧電表的需求逐年增加。

自2018年開始，台電開始購置智慧電表，從當年的35萬具增加到2021年的143萬具，年均複合增長率（CAGR）達到59.87%。

在2023-2024年間，已經發標建置340萬具智慧電表，預計將於2024-2025年逐步完成。隨著產業產能的擴張，預期未來智慧電表的需求將持續增加，從每年150萬具逐步成長至每年200萬具。相應地，市場規模的估計也將從每年36.8億元逐漸擴大至每年49.2億元。

值得注意的是，在2035年智慧電表換裝需求結束後，考慮到智慧電表的10年更換周期，未來仍然存在每年150萬具、市值36.8億元的更新需求，將有助於推動智慧電表產業的長期成長。

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