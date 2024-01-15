市場憂兩岸關係未來走向 觀光股成票房毒藥

總統大選過後，市場擺脫不確定性，台股開盤大漲，不過，觀光股卻成票房毒藥，反映市場憂心台灣地緣政治風險升高，以及兩岸關係未來走向，影響觀光產業的發展。法人表示，即便大選結果並無重大意外，但民進黨續執政，不利兩岸觀光交流，包括陸客來台及兩岸航線的恢復，均投下變數。

受選舉結果影響，觀光股今（15）日成為盤面最弱勢的個股，其中，又以飯店股和旅行社股賣壓最為沉重，為空方狙擊目標，飯店股中的富野（2736）、寒舍（2739）盤中跌幅達5%，雲品（2748）、夏都（2722）也遭賣壓席捲。旅行社股方面包括鳳凰（5706）、五福（2745）、雄獅（2731）、易飛網（2734）皆出現重挫，盤中跌幅逾3%。上市觀光類股指數盤中來到129.29點，跌幅近2%，創近半個多月來新低。

法人表示，雖然政府已經宣布，3月起解除台灣民眾赴大陸旅遊的禁團令，且易歡迎陸客團來台觀光，不過，陸客是否能順利來台，陸方態度仍是主要關鍵。其次，台灣此次大選成為國際各方關注焦點，而選舉結果，被解讀為台灣地緣政治風險將逐漸升高，恐降低國際觀光客來台旅遊意願，對入境旅遊的復甦速度恐造成影響。

不過，從基本面來看，飯店業首季有餐飲業績撐腰，尤其1、2月業績皆可望穩居高檔，旅行社同樣受惠春節以及寒假出團暢旺，加上平均團費攀升，年後亦有獎勵旅遊、櫻花祭、郵輪等陸續貢獻業績，業者普遍對整體上半年營運展望樂觀。