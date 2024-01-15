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台股上演謝票行情 早盤勁揚120點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
總統大選後首個交易日台股上演謝票行情。聯合報系資料照
總統大選後首個交易日台股上演謝票行情。聯合報系資料照

選後首個交易日台股上演謝票行情，由於民進黨繼續執政、國會三黨不過半的選舉結果符合市場預期，也減少了市場的不確定因素，今日台股開盤之後大漲近120點，不過後來接近上午10時左右，漲幅已收斂到40點以下。

至於新台幣的匯率表現，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.13元開盤，貶0.1分，開盤交易區間為31.13元至31.125元。

今日股市開盤之後，半導體為首的科技權值股和金融股齊漲，法人也看好台股本周有機會站回月線17700點。

台新投顧認為，市場先前觀望美國CPI數據、台灣總統大選等結果，加權指數於月線附近震盪，如今隨著不確定性消除，市場將重新回歸基本面可望再次挑戰月線。除了美股財報外，台新投顧指出台積電也將於18日舉辦法說，將釋出半導體產業展望亦為盤面焦點，其他如AI PC、選後政策受惠題材均可留意。

凱基投顧分析，綠營賴清德贏得總統大位，研判軍工、綠能、重電等將有慶祝行情，惟觀光、飯店、航空、ECFA早收清單等恐迎來失望賣壓。倘若台股選後因地緣政治風險而出現急跌，將是搭上AI多頭列車的極佳時機。

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