主流題材不變 待情勢明朗 台股回歸基本面

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，不確定因素加深對市場影響，交投相對清淡，盤勢表現空間也相對有限；回顧元月以來，台股表現其實落後美股，主要就是受此不確定性所影響，進而壓抑部分買盤，因為這些資金希望待情勢明朗後再回到市場。

安聯投信台股團隊表示，不過參考歷史經驗，在不確定因素逐步明朗或消弭後，市場終究會緩步回升，逐步回歸基本面。就基本面而言，去年產業有庫存調整壓力，不過今年大致上就沒有這個問題；包括：PC、手機等短單效應，目前來看有望延續到農曆年前，但這些短急單的規模都不大。

安聯投信台股團隊表示，現階段由於處於升息尾端、但利率仍維持在高檔的情況下，考量資金成本與終端需求並不十分明朗等因素，致使廠商多僅以短急單來應對需求、不願備高庫存，農曆年後的能見度仍低；換言之，市場仍是處在半杯水狀態。

但另一方面，安聯投信台股團隊也認為，有急單，某種程度也顯示供應鏈的庫存非常低，意味供應鏈庫存仍相對健康，對市場具正面意義。基本上，今年是成長的格局，大方向應該還是會在基本面和動能回溫下，逐步向上，建議只需抓住市場的步調、保持逐步分批與紀律布局的大原則。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，接下來，美股財報周和台股重要法說陸續登場，相關訊息與業者對於今年產業面的展望看法，料將有助於市場掌握更多今年或至少上半年產業的全貌與情勢。不過也因時序上接近農曆年節，年前市場有望震盪向上、但空間應有限。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，包括電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群、景氣循環末段等主流題材仍不變；這些主題因具有成長利基，正規軍再搭上評價考量，仍是今年布局重點。

在綠電部分，安聯投信台股團隊表示，電網升級政策受惠族群等具成長利基的主題，環境永續所帶動的碳邊境稅及相關成本變化則是整體產業長期所必須面對的議題，預期也將衍生相關商機。

至於在景氣循環概念族群上，安聯投信台股團隊表示，近期發生的紅海衝突，短線上改變供需現況，部分貨櫃或航運公司可能會從中斷中受益，因為運輸時間延長導致對船舶的需求增加，有助推高集裝箱運價。