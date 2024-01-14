台積電法說會前 內外資最新估今年 EPS 上看35.6~37.5元

台積電（2330）將在18日召開法說會，在會前，隨上周公布去年營收，其中，12月營收月減14.4%、年減8.4%，累計第4季營收季增14.4%，符合台積電自身與市場的預期後，內資、外資機構也進一步調整今年展望，其中，預估每股獲利（EPS）多將成長至35.6~37.5元區間。

國內分析師指出，台積電雖N3需求較預期好，但影響毛利率，預估去年第4季毛利率將低於上季，預估台積電單季EPS 約 8.3元，全年約為31.4元。

由於2023年底半導體庫存有機會回到健康水準，加上NB／PC和智慧手機終端需求出現回穩跡象，HPC AI需求仍強，當中，台積電去年 HPC 需求成長率已超越手機，隨著AI發展更加明確，HPC 將持續帶動台積電2024~2025年業績成長。

在展望2024年部分，多家法人機構估計，雖上半年為傳統淡季，但預估第1季為營運低點，預估營收季減8%，毛利率降至51%，2024全年則依舊樂觀，EPS 在35.6~37元之間，主要係台積電今年3nm放量，且 CoWoS 產能開出、也將支援更多AI晶片出貨，成長15~25%，毛利率的變化則有較多變數，包括3nm稀釋、匯率條件、成熟製程代工價格等，但預估能守住長線目標53%以上。

此外，資本支出有機會落在280~300億美元之間，較2023年的320億美元不會下降太多。另外，歐系、美系、亞系大型外資機構也陸續上修今年 EPS，區間在36~37.5元間。