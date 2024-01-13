暌違近4年 台積18日實體法說

台積電預計下周四（十八日）舉行法人說明會，為近四年首度恢復舉辦實體法說會，也將是董事長劉德音今年退休前，最後一次親自主持的法說會，雖然是繼南亞科後第二家登場的半導體廠，卻是業界定錨全球半導體景氣動向重要關鍵指標，包括全球景氣動向、半導體庫存調整、資本支出、先進製程和先進封裝進展、台灣及海外建廠布局等六大重點，在在都是市場關注重點。

台積電因新冠肺炎疫情肆虐全球，二○二○年四月起法說會改採線上舉辦；因疫情趨緩，今年一月十八日將恢復舉辦實體法說會。

今年法說會將由劉德音和副董事長暨總裁魏哲家及財務長黃仁照共同主持，劉德音於去年耶誕前夕宣布今年股東會改選卸任董事長且退出董事會，公司提名委員會決議提出魏哲家接棒任董事長。

當初外界揣測台積電是為美國廠進度不如預期背負一切責任辭任，劉德音可能會選在法說會上親自說明。

不過，全球地緣政治變化不斷，投資機構更在意台積電的海外布局是否會成為影響毛利率長期維持在百分之五十三以上的變數，預料這部分也將是劉德音和魏哲家向法人親自解說的重頭戲。

稍早多家調研機構同聲看好今年半導體景氣成長，但法人還得要親自聆聽台積電對今年全球半導體（不含記憶體）及晶圓代工產值預估，是否真如市調機構預估年增百分之十五至二十，以及台積電今年全年營收成長幅度是否逾二成。

台積電稍早公布去年第四季合併營收六二五五點二九億元，攀上去年度單季高峰，季增百分之十四點四，符合預期，順利達成財測目標；去年全年合併營收二點一六兆元，年減百分之四點五，也優於公司原先預期。

不過因台積電美國廠裝機工程延宕，台積電仍履約支付昂貴設備款給艾司摩爾（ＡＳＭＬ）、美商應材、科林研發、科磊及日商東京威力、日立先端科科等公司設備款，致去年資本支出並未如預期降至三百億美元之下，仍在三百二十億美元之上，一般預料今年資本支出應會降至三百億美元水準。

台積電三奈米製程技術於去年第三季大量生產，二奈米計畫二○二五年量產，目前並投入一點四奈米研發，未來是否會選定中科建廠，將是投資人關注重點。

至於海外布局，日本廠已決定下月二十四日舉行開幕典禮，預料將宣布興建第二座晶圓廠投資案，市場傳出台積電計畫於日本設立第三座晶圓並切入三奈米先進製程，可能落腳大阪；此外，台積電也打算在嘉義科學園區設立先進封裝廠，擴充CoWoS產能和未來一點四奈米，除了中科外，是否還會在其他縣市設廠，都將是法說會重點。