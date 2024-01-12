選前一周投信最愛十檔出爐 買超「這檔」超越聯電

台股今（12）日以17,512.83點收盤，選前最後一周，本周指數小跌6.31點，不過，1月來則是下跌417.98點，本周外資及投信同步買超，投信本周買超106.43億元，統計投信買超個股發現，本周買超群創（3481）20,168張，居買超冠軍，其次則是買超聯電（2303）及宏碁（2353）。

選前最後一個交易日，台股今日仍難擺脫等待總統大選結果的觀望氣氛，指數收在17,512.83點，跌幅0.19%，本周台股周線依然下跌，不過，本周跌幅大幅縮小至0.04%。

三大法人方面，本周外資與投信都站在買方，外資轉為小幅買超50.39億元，投信買超106.43億元，連三周回補，僅自營商站在賣方，賣超219.62億元，三大法人單周合計賣超62.8億元。

統計本周投信買超前十大個股依序是，群創、聯電、宏碁、緯創、榮運、寶成、中美晶、中信金、旺宏、文曄等；投信本周買超群創20,168張最多，不過，外資本周則是賣超群創4,365張，投信本周買超第二大為聯電，買超18,560張，另外，宏碁為投信本周買超第三大，單周買超9,233張。

至於投信本周賣超前十大則依序是，欣興、中鴻、南亞科、台半、華通、光寶科、陽明、金像電、玉山金、鈺齊-KY等，投信單周賣超欣興7,338張，賣超中鴻6,966張。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，本周台股受總統大選的觀望氣氛影響，大盤持續在高檔震盪，預料選後塵埃落定，不確定因素將在下周消化完畢，指數回歸基本面走勢，目前台股型態未翻空，中長線趨勢仍偏多，搭配CES消費性電子展新品齊發，帶動電子股人氣回溫，及微軟、NVIDIA股價創歷史新高，下周晶圓龍頭大廠台積電法說會將登場，所釋出的展望與營收數據將成為市場風向球，加上台灣11月景氣燈號重回黃藍燈之上，台股多頭格局不變。

從整年度來看，尹乃芸指出，今年上半年低基期復甦看法不變，下半年將逐步全面復甦，去年台股主要是由Cloud AI帶動，預期進入2024年下半年將交棒給Edge AI啟動多方行情，配合聯準會降息釋出資金活水，資金行情有機會配合獲利復甦及企業獲利堆疊成長，重新啟動評價上修行情。

尹乃芸說明，2020年至2022年台灣PMI指數落於擴張區間近30個月，隨後至今已連續收縮14個月，各產業庫存經歷一年以來的消化，存貨指數低於45已回到健康水位，僅有因終端需求不足情況下，客戶庫存指數仍高於廠商庫存。看好經濟上升循環往往會出現2至3次完整的製造業庫存周期，加上製造業新訂單減庫存已連續6個月為正值，意味補庫存方向明確，景氣已自谷底回升，惟須留意近期尚未見到長單。

在指數表現上，尹乃芸分析，自2023年以來AI引爆科技股股價，推升評價面已來到相對高檔，目前加權指數PB值2.33，已接近年線2倍標準差水位，評價偏高，高檔震盪在所難免，不過待評價修正趨於合理，以及等待財報正面表態、殖利率回落等，台股向上的多頭空間仍可期待。

選股方面，尹乃芸建議降低高評價個股，增持相對低評價、財務體質優之高股利配發個股，包括回檔整理的AI下游組裝及零組件、IC設計、PC零件個股、落後半導體景氣復甦的半導體設備個股等。