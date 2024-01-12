創新板主題式業績發表會 15日起陸續登場

臺灣證券交易所預計15日至18日舉辦今年首次創新板主題式業績發表會，邀請泓德能源-創（6873）、雲豹能源-創、倚天酷碁-創、走著瞧-創、金萬林-創、正瀚-創、愛爾達及微矽電子等八家公司參與。

證交所表示，辦理業績發表會目的在於協助投資人更瞭解創新板公司所屬產業基本面及營運狀況，其中， 15日並邀請台灣經濟研究院研究六所組長徐慶柏針對資金供給層面剖析創業生態系的發展，進行專題演講。

各與會公司基本介紹資料及各場次舉辦時程、地點如下：

一、15日微矽電子：公司以節能為營運發展核心，專注於可提升電源轉換效率的功率元件與電源管理IC，提供完整的測試、薄化及封裝等服務。經過多年來與第三代半導體客戶共同合作開發驗證，已取得多家氮化鎵與碳化矽客戶的採用。

二、15日愛爾達：屬數位雲端產業之新媒體公司。主要產品為數位影音內容業務及媒體廣告託播，以國際頂級體育賽事為主軸，搭配深受市場歡迎的戲劇類內容為輔。愛爾達長年攜手中華電信，以體育轉播做領頭羊，結合科技創新應用，並與世界知名大廠如國際奧會IOC、國際足總FIFA等合作近15年。

三、16日金萬林-創：國內少數以代理國際檢測設備為基礎，跨足檢測並積極佈局於次世代基因檢測（NGS）市場，切入基因檢測領域，專注於分析癌症治療副作用的基因型之公司。佈局精準醫療市場，為國內少數取得LDTs、CLIA及CAP三項高階檢測認證的檢測服務公司。

四、16日走著瞧-創：為全球信任科技產業領導者，以開發陌生來電辨識軟體Whoscall出發，透過數據與AI研發能力延伸打造消費者信任雲、企業端信任雲以及商業服務三大產品線，已建立起東亞及東南亞最大防詐資料庫，並在日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港與巴西等市場營運。

五、17日正瀚-創：從事植物生長調節劑及肥料之研發及產銷，主要專注於農業生技的研發技術，持續開發與生產減碳型產品。公司具備自主創新的關鍵技術，研發符合現代農業生產需求的植物生長調節劑和肥料產品。同時，正瀚更放眼全球市場，目前已於美國、加拿大、澳洲、巴西、阿根廷、烏拉圭、智利等多個國家銷售。

六、17日雲豹能源-創：提供再生能源案場開發、投資設置及維運管理等一站式服務，旗下事業囊括太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能六大業務，將持續拓展多元化再生能源，提供再生能源整合、售電規劃服務。

七、17日倚天酷碁-創：主要業務為電腦周邊產品、衣著包袋產品及智慧移動產品之設計開發與銷售。以ESG、人工智慧大數據為發展策略，除了開發「動能轉電能」的產品實踐ESG願景外，更進而發展人工智慧賦能的微移動交通工具，透過機器學習，逐步實現更加個人化的騎行體驗，持續為滿足使用者需求提供更好的服務。

八、18日泓德能源-創：主要從事能源技術服務，旗下事業體涵蓋發電、售電與儲能領域，搭配最佳化智慧管理系統，提供綠能案場開發、維運管理、漁業管理、儲能系統、綠電零售平台以及充電樁營運售電的一站式服務，為淨零碳排方案之供應商。