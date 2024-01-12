美國CPI漲幅高於預期…通膨回升降息恐走緩！ 她：進場債券要有長期持有心態

上班前碎碎念系列

台灣時間昨晚就好熱鬧，因為大概晚上十點美國公佈了12月CPI、核心CPI，增幅皆高於預期，美債殖利率開盤攀升，台灣不少分析師開始大喊趕快搶進債市。然而劇情波折，美國市場預期通膨可能回溫、降息時間將會再延後，因此的確很多人美國投資人開始搶進債券，導致債券殖利率由升轉小跌。

美元指數也受債券殖利率影響，一度兌日圓又創下近日新高1美元對146日圓，但最終收回145日圓。美股則由科技股撐下，收盤時近乎持平。

從通膨狀況看起來雖然回升，但女子自己覺得情況還不至於到不好，市場提前反應，所以原先看好1月或3月美國會開始降息的投資人，多轉向看6月，面對這個不確定性，女子還是回到先前對於投資債券的論調：現在進場是要抱長期持有的心態，因為美國預計還是會走緩降息，可能2至3年才會回到疫情前的水準。在這段期間大致上可以抱著債券領債息，邊等降息債券價格上漲。

台灣債券ETF投資人在這段期間（大概到確認開始降息前）價格都可能有多少波動，但是要請留意「淨值波動」或「溢價」，因為不少業者為了搶市場資金，連債券ETF都拉高配息率來吸引投資人眼光，這點大家可以留心。

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