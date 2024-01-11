獲利近113億元！國安基金出清持股時間曝光 未對股市造成負面影響

國安基金本次護盤持股，在去年聖誕節全數出清，獲利達112.96億元，報酬率達2成。國安基金今（11）日表示，本次執行安定市場任務買入股票投入成本545.08億元，股票處分淨利104.37億元，加計獲配現金股利13.82億元，合計獲利118.19億元；扣除融資利息費用4.94億元，以及委託證券商進場及處分持股相關費用0.29億元，總計淨利112.96億元。

國安基金分析進場效果，台股111年受國際政經情勢影響，市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高，截至7月12日進場前，集中市場加權股價指數為1萬3950點，相較110年底收盤1萬8218點，累計下跌4268點，跌幅23.43%，國安基金進場後，至112年4月13日執行退場，加權股價指數上漲至1萬5804點，累計上漲1854點，漲幅13.29%，達成安定市場的功能。

國安基金從112年4月13日至12月25日陸續出脫持股，處分期間台股正向平穩上漲，退場期間累計上漲1800點，漲幅達11.39%，並未對股市造成負面影響。國安基金操盤手財政部次長阮清華表示，很感恩，有穩住市場，開始退場後，台股有繼續走揚；與前一次護盤相比，這次護盤遭遇升息，操盤難度偏高，美國為了對抗通膨而採行升息政策，影響到經濟成長與市場資金寬鬆。