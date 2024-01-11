選前台股壓抑、外資態度觀望 櫃買「內資熱絡」中小型股抗跌

美國公布12月CPI數字前夕，市場採觀望態度，台股自年初以來表現震盪，加權指數下跌2.14%，成交量進一步萎縮，外資選前態度觀望是主因。反觀內資仍相對熱絡，投信1月累計買超204.0億元，融資餘額雖有放緩但幅度有限，以中小型股為主的櫃買指數僅下跌0.98%，表現較大盤抗跌。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，AI趨勢可說是新一波產業變革，等同於過去NB循環、3G轉4G等所帶動的科技產業長線熱潮，預計生成式AI將成新一波科技獲利高速成長的重要引擎，有利於台股中AI相關供應鏈的表現，進而有助於推升台股指數空間。

野村投信指出，2023下半年AI伺服器族群雖一度漲多回檔，但2024年初以來受惠輝達推出新AI晶片，資金有重回AI伺服器族群的跡象，指標股如：世芯-KY（3661）、緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）、英業達（2356）等表現大受提振，本基金亦受惠於這波AI概念股反彈趨勢。

展望後市，經過2023年的強升息之後，美國通膨數據已控制在3%附近， 聯準會控制通膨目標已初步達成，同時美國經濟也並未大幅衰退，預估僅會呈現溫和軟著陸，若2024年聯準會溫和降息2-3碼，對股市是最佳狀況。

短線上台股受總統大選前夕而壓抑，但長期而言外資長線買盤已經回籠，且AI產業發展趨勢並未改變，選後可望跟上美日股市腳步，可望補量並挑戰萬八大關。

產業方面，野村中小基金經理人邱翠欣表示，半導體指標股台積電（2330）、聯發科（2454）公布12月營收為1,763億及437億，符合市場預期，雙雙達到原先財測的高標，顯示全球晶片市場及消費性電子的低迷狀況，已經告一段落，預估2024年半導體產業將迎來復甦。

邱翠欣看好，AI趨勢仍未改變，2024年美國三大雲端巨頭投資AI金額預估將達20%以上，台積電表示CoWoS高階產能將陸續開出，AI晶片供不應求應能緩解，再加上AI PC等邊緣AI新產品挹注，台灣相關供應鏈包括：IP / Design Service、高速傳輸、組裝、散熱等，可望持續受惠。

柯鴻旼則說明，目前市場預期一般性伺服器零組件將在第2季回溫，至於下半年起，可持續追蹤微軟付費的AI Copilot付費獲利模式進行之狀況，在AI Copilot已有百萬會員的基礎下，觀察是否有機會帶動下半年至2025年的PC或NB的AI換機潮。

街口投信補充，雖然年初以來寬鬆樂觀情緒較早先回撤，使得指數震盪走低；但仍看好長期升息循環結束。排除利率對於科技股估值的干擾後，回歸基本面，諸多產業企業獲利展望大多上修的方向邁進，我們期待自半導體上游、先進製程、乃至IC設計、記憶體等產業都陸續出現較先前樂觀的指引。

因此，本月中小基金謹遵循基本面調整持股，並未調降投組攻擊性，在CES、和市場期待未來多加重磅級產業龍頭法說釋出樂觀展望的利多刺激下，近一周基金報酬率表現較為突出。

柯鴻旼認為，大趨勢之下包括AI、ESG都是持續成長的題材，其中的電子標籤、電動車、高速運算和傳輸、生技醫療、伺服器新平台轉換、摺疊手機，矽水膠隱形眼鏡趨勢，則是目前值得加碼的次產業。