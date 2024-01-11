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台股上漲79點 三大法人買超36.49億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今（11）日開高走高，盤中最高一度達17574.92點，跌破17600點關卡，終場點數收在17545.32點，上漲79.69點，漲幅0.45%，成交量3,000.08億元，三大法人買超36.49億元。台股示意圖／聯合報系資料照片
台股今（11）日開高走高，盤中最高一度達17574.92點，跌破17600點關卡，終場點數收在17545.32點，上漲79.69點，漲幅0.45%，成交量3,000.08億元，三大法人買超36.49億元。台股示意圖／聯合報系資料照片

台股今（11）日開高走高，盤中最高一度達17574.92點，跌破17600點關卡，終場點數收在17545.32點，上漲79.69點，漲幅0.45%，成交量3,000.08億元，三大法人買超36.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超36.05億元，投信買超13.97億元，自營商賣超（合計）13.53億元，其中自營商（自行買賣）買超8.64億元，自營商（避險）賣超22.17億元。

台股今日反彈上漲，12月營收陸續公布，其中矽智財廠皆有不錯的表現，推動股價往上走高，M31（6643）、世芯-KY（3661）、智原（3035）皆創下歷史新高，而創意（3443）終場上漲3.9%，股價來到1860元，挑戰前高。

台股 自營商 三大法人 外資

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