台股上漲79點 三大法人買超36.49億元

二○二四年一開年，全球股市在二三年大漲幅下，紛紛出現漲多回檔的走勢，二三年表現最好的美國股市，費城半導體指數在開年第一周大跌五．八％，Nasdaq 100指數也大跌三．○九％，標普五○○跌一．五二％，道瓊也跌○．五九％，美股領跌揭開二四年序幕。

2024-01-11 14:13