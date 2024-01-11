中信證券主辦鉅祥二可轉債 競拍11日開始投標

中國信託綜合證券主辦鉅祥企業股份有限公司（2476）發行之3年期無擔保可轉換公司債「鉅祥二」（24762），採競價拍賣方式承銷，今（11）日開始投標，競拍底標價為102元，投標期間為今（2024）年1月11日至15日共三個營業日，預計今年1月17日開標、1月26日於櫃買中心掛牌。

鉅祥二共發行10,000張面額新臺幣10萬元之債券，發行總面額為新臺幣10億元，扣除依法承銷團保留自行認購1,500張，餘8,500張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為72.2元，每人最高得標張數合計不超過850張。

鉅祥1973年成立，為國內專業連續沖模大廠，產品包括金屬類連續沖模、精密金屬零組件、成型模具，以及塑膠射出加工產品，產品應用範圍廣泛，過去以電子產品應用為大宗，近年積極調整產品結構，目前重點布局醫療注射產品、高階穿戴裝置、低軌衛星、機械加工等領域，車載、工業與醫療產品著墨較多，電子產品客戶仍待庫存去化，預期至明（2025）年上半年逐步回歸。

看好車載產品的穩定成長，鉅祥跨入車用光學模組領域有成，本次籌資即為因應購置桃園新廠區及設備，廠房面積達9,000坪，規劃將電鍍製程升級為精密噴鍍製程，預估今年下半年投入產線，除建置精密電鍍產能，預計再投入新臺幣2億元開發車載應用產品專用生產線。展望未來，今年公司加入中國大陸廣東惠州及桃園觀音廠的新產能，力拚全年營收成長，同時規劃赴菲律賓設廠，將在東南亞建立完整的供應鏈，可望明年開出新產能。

中信證券近年積極協助有潛力的企業籌資或進入資本市場，除成功協助人工智慧（Artificial Intelligence, AI）浸沒式液冷伺服器機殼廠晟銘電（3013）於資本市場發行可轉債競拍籌資，亦輔導半導體光學產業推手澤米科技（6742）於去年12月掛牌上市。中信證券將持續發掘優質企業，協助公司發揮成長潛力、擴展營運規模，帶領許多具特色及成長性企業借助資本市場資源，創造臺灣產業榮景。