友達、群創 搶進 CES 展推新產品 長線業績潛力十足

美國消費性電子展（CES）將於美國時間12日落幕，其中友達（2409）發表一系列車用顯示人機介面（display HMI）解決方案，群創（3481）則推出運用於醫療、會議、購物等多元跨領域應用的新產品。法人認為，相關新產品、新技術均為長線業績潛在動能。

面板族群今（11）日抗跌，友達、群創開盤小幅開高，早盤漲幅分別各有3%以上，目前盤中仍於平盤之上震盪，截至上午10時，稱交量紛紛超過1.5萬張。

法人分析，就評價而言，由於去年第4季年底假期相關備貨需求降溫，面板報價走跌，隨著品牌廠庫存去化、奧運、歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求將自今年第2季開始增溫，第1季即為2024年低點，包括友達、群創在內的面板廠均為受惠者。

其中，法人指出，友達所發表車用顯示人機介面解決方案一方面涵蓋自前座儀表板上A柱到A柱的超大曲面一體成形顯示方案，並運用內建鏡頭和感測元件進行創新應用，以串連駕駛和副駕的乘車及娛樂資訊；另一方面該解決方案亦於副駕乘客螢幕搭載主動式防窺模式，可避免駕駛分心，為駕駛、乘客實現兼具智慧、娛樂、安全與人性化的駕駛體驗。

另外，群創因應VR、元宇宙等產業趨勢，此次推出53吋QD Color Conversion AM-MicroLED 無縫拼接顯示器、9.6 吋RGB MicroLED 車用顯示、27 吋聊天顯示器、31.5 吋多人用裸眼 N3D 顯示器、低功耗2117ppi 4K VR 液晶顯示器等多款新產品，以爭取優化生活方便性、安全性、娛樂性相關商機。