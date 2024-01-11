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AI 股回神 廣達市值重返前五強 超車富邦金、再戰中華電

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
AI帶廣達股價飆漲。聯合報系資料照
AI帶廣達股價飆漲。聯合報系資料照

AI概念股漲跌互見，電子代工廠廣達（2382）昨（10）日股價回升、緩步上攻，終場收在218元、上漲2元、漲幅達0.92%；據公開資訊觀測站資料顯示，廣達昨（10））日市值再度成長，而廣達在台股定期定額總市值的排行名次，也再度上升，從原先統計日期1月4日的第6名，再提升一名至第5名，而原本第4名的富邦金則降至第6名。

隨著AI熱潮響破天際，廣達也透過旗下雲達搶進AI應用市場，自去年上半年來受AI伺服器市場利多輪動加持，股價也從年初71元起漲飆高，股價直線拉升，4月時達到91元，5月衝破百元大關，隨後更超車電子代工龍頭鴻海（2317），成功坐上代工股王的寶座，以短短七個月的時間，讓市值大增超過6,800億元，

不過好景不常，廣達去年7月份受苦到旗下筆電出貨量受前一季季底拉貨效應影響，基期墊高導致月減130萬台，以及傳統雲端伺服器市況疲弱影響，導致股價直線下跌，幸好供應鏈大廠放下身段、同心協力將斷鏈等問題處理完畢，才讓股價開始回升，自7月中的低點166元，漲至昨日收盤價218元，足足上漲逾31.32%。

據資料顯示，廣達上個月（去年12月份）市值排在台股市場第八名，主要拜旗下伺服器子公司成功搭到合作夥伴輝達所掀起的AI巨浪所賜，而這幾個月以來，廣達董事長林百里也多次現身按讚AI PC，更因此大幅挹注股價彈升。截至目前廣達市值已回升至8,421億元，穩坐在市場排名第五名的位置上，而前方第四名為中華電、第三為鴻海、第二為聯發科、第一名則是台積電。

不過廣達早在1999年就已坐過股王大位，當時股價更衝到850元的天價，穩居龍頭長達10個月的時間，更有專家直指其有達千元以上的潛力，這在台股歷史上也是相當少見。對此，廣達今（11）日以220元開高走低，一度跌至217元、較前一交易日下跌1元。

廣達日前已公布去年12月合併營收929.03億元，失守千億元大關，並較11月下滑10.3%，也比去年同期衰退逾12.6%，呈現年、月雙降走勢；去（2023）年全年累計營收1.08兆元，雖然年減15.3%，但仍突破兆元關卡，也是四大代工中成果最為豐碩。

內部指出，廣達今年主要的營運動能，將來自伺服器方面，其出貨量估計可年增雙位數，至於毛利率最高的車用業務在今年業績佔比則可望達10%。而外界對廣達仍普遍樂觀看待，且預估在輝達（NVIDIA）推出人工智慧個人電腦（AI PC）新款顯卡後，有機會再度獲得挹注，並看好在今年整體經濟復甦之下，廣達表現將有望逐季成長。

廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

廣達 AI 伺服器

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