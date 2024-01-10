中信證券獲證交所頒發「攜手同行獎—證券承銷商」

中國信託綜合證券深耕資本市場多年，扶植國內外優質企業加入臺灣資本市場不遺餘力，去 (2023) 年輔導上市掛牌成績斐然，榮獲臺灣證券交易所頒發「攜手同行獎—證券承銷商」第二名，由金融監督管理委員會主任委員黃天牧頒獎、中國信託證券總經理林佳興代表受獎。

林佳興表示，中信證券經營投資銀行業務多年，去年輔導Amax-KY（6933）、華安（6657）、澤米（6742）及阜爾運通（6914）通過上市董事會，榮獲證交所頒發「攜手同行獎—證券承銷商」第二名，同時結合母公司中國信託金融控股公司全球布局，協助海內外具成長潛力的企業與新創產業發展資本市場，提供跨時區、跨地域的全方位金融服務，在輔導海外企業回臺申請上市件數更為市場第一。

去年中信證券輔導掛牌並加入證交所上市家族聯誼會的AMAX-KY為AI伺服器解決方案領導廠商，2個月內市值由甫上市的新臺幣80億元衝破百億，是矽谷臺商鮭魚返鄉公開上市的成功案例；華安主要開發糖尿病足潰瘍新藥，是去年第一家上市之新藥公司，去年證交所生技產業市值已達新臺幣5,213億元，成功達成目標，中信證券亦扮演協助生技產業上市的重要推手。澤米科技則具備高品質光學鍍膜技術，由相機零組件鍍膜起家，拓展至半導體、車用、元宇宙等多項應用，中信證券輔導企業運用資本市場，成就企業、產業升級。

此外，於去年11月通過上市董事會臺灣停車場管理龍頭阜爾運通及12月通過上市審議會的展示架大廠與智能電動床機構件裕慶-KY（6957），預計於今年第2季加入上市家族成員，預估其上市市值皆超過新臺幣百億元，中信證券投資銀行團隊提供全方位的金融服務，未來將持續發掘優質企業，協助公司發揮成長潛力、擴展營運規模，帶領許多具特色及成長性企業加入臺灣資本市場。