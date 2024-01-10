生技、醫療保健基金開春績效亮眼

2024年開春以來，股市投資風格轉變，主要以防禦型為主，其中在近一個月跨國投資股票型基金的表現中，生技、醫療保健的相關基金強勢表態，成為抗跌領漲族群，值得投資人伺機布局。

根據 CMoney 統計至8日，跨國投資股票型基金前十強中，近一個月以來生技、醫療保健類型占九檔，前五強分別為富蘭克林華美生技基金、安聯全球生技趨勢基金、新光全球生技醫療基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、PGIM 保德信全球醫療生化基金，近一個月來績效分別為15.0%、11.9%、10.4%、8.3%、7.8%，整體表現回升。

富蘭克林華美生技暨全球醫療保健基金經理人劉翠玲表示，生技類股12月受惠於科技股轉弱，資金移轉效應，加上生技類股落後補漲帶動，生技基金在年底12月受惠領漲、有波反彈，近一個月漲幅逾11%，於同類中排名第一；而一月份以來，生技基金持股也受惠到併購消息傳出，單一個股帶動勁揚，故這檔生技基金也受持股帶動繼續有較同類好的表現。

劉翠玲分析，由於2024年一月開始股市投資的風格有些轉變，表現轉以防禦型為主，反而在醫療保健類股價上表現較佳、轉而領漲，故操作上是醫療保健類受惠而上漲較多，相對有較突出的績效貢獻，因此富蘭克林華美醫療保健基金於本月以來漲幅領先。

安聯投信認為，生技產業創新技術為產業長期核心競爭力，可解決全球目前高度未被滿足的醫療需求，看好腫瘤學、神經學、罕見疾病相關領域。例如生技等主題，近期亦在評價面回升提振下，有所表現，尤其是部分新藥的研發題材、持續發酵。

展望2024年，富蘭克林華美投信表示，會持續看好生技類股的後勢，同時也想提醒投資人生技產業的個股等漲勢會有輪動變化，形成個股表現，故建議投資人不妨可利用生技基金與醫療保健基金互為搭配，也可以利用定期定額方式投資，中長期持續布局這塊龐大的醫療與生技產業需求商機。

安聯投信指出，拉長來看，生技醫療長期成長動能在於全球人口老齡化以及未滿足的醫療需求仍高，醫療創新亦將持續推升生技產業投入及併購題材及成長引擎。