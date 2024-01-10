世芯營收／去年刷新單月、單季與全年業績紀錄

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）於今（10）日公布去年業績，年增幅度達1.22倍，改寫新猷，年營收首度突破300億元大關。該公司總經理沈翔霖日前表示，估計今年的營收與獲利表現都將成長，對於業績表現有信心。

世芯目前位居台股股王，今日股價上漲60元，收在3,650元。

世芯去年12月合併營收為35.1億元，創單月新高，月增20.5％、年增1.14倍，去年第4季合併營收為92.24億元，季增21.2％、年增1.01倍，也是單季新紀錄，去年合併營收為304.79億元，年增1.22倍。

為因應業務擴張需求，世芯正在發行海外存託憑證。沈翔霖指出，雲端服務供應商客戶目前大多採用輝達（NVIDIA）等業者的晶片，效能表現很好，但比較貴。改採用ASIC的成本降低效果非常顯著，該公司也持續接洽相關潛在客戶。

世芯第一大客戶是美系雲端服務供應商，估計今年相關客戶訂單預測會比去年更多。同時，世芯另一家美系IDM大廠客戶的7奈米製程晶片已量產，估計今年上半年放量，下半年還有其5奈米製程案件也將放量，預期接下來將成為世芯第二大客戶。