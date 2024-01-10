IC 設計族群撐盤！台股量縮下跌69點收17,465點 台積電跌2元收584元

美股四大指數昨（9）日唯有費半、那斯達克指數收紅。台灣總統大選倒數三天，台股今（10）日於平盤之下震盪，收盤指數17,465.63點，下跌69.86點、跌幅0.39%，成交金額2,531.95億元。台積電（2330）收584元、跌2元，IC設計族群走強。

輝達（Nvidia）在 CES 展推出三款新晶片，激勵股價續漲1.70%，創歷史新高，間接影響部分台灣AI族群走揚，包括：創意、緯穎、研揚、智原、緯創、世芯-KY、勤誠等；不過英業達、日月光投控、聯發科、鴻海等則稍作整理。

值得注意的是，IC設計族群集體走強，包括安國、世紀、迅杰、矽統、驊訊、通嘉、金麗科、譜瑞-KY。

根據法人統計，台廠指標IC設計公司近10年庫存水位情形，目前平均庫存金額、平均庫存週轉天數皆已回落至健康水位，甚至部分業者庫存金額、天數達近一年新低點，顯示2024年IC設計產業可望重迎正常的景氣循環周期，對業者營運、投片皆有正面幫助。

周三強勢漲停且成交量破千的個股包含：光鋐、擎亞、廣寰科、振發、芯鼎、訊達、達運、榮群、還天科、固緯、凌華、安國、蒙恬、李洲。

法人分析，根據過去7次選後台股走勢經驗，一個月後上漲機率超過70%，倘若選後出現空方表態，導致大盤短線回測前波低點17,442點（去年12月21日低點）甚至17,252點（去年12月5日低點），反而是逢低布局的好時機。

另外，在總統大選不確定因素消失之前，近日大盤將呈現區間整理，操作上要盡量以短打為主，勿過度追高殺低，優先聚焦營收亮麗且技術面維持多頭架構相關個股的表現。