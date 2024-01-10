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日商 beBit 集團完成 B輪募資 台灣騰雲科技加入投資行列

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲顧問科技公司微拓科技（beBit TECH），今（10）日宣布母公司日本 beBit 集團完成B輪策略性募資12億日圓（約新台幣2.57億元），投資人包括日本產業領袖三菱地所、山陰合同銀行、倍樂生控股、及樂天證券，與台灣上市櫃公司騰雲科技，累計募資金額達新台幣八億元。

此次資金將用於「OmniSegment CDP」產品創新、擴大日本及東南亞市場的佈局加及人力資源發展。

beBit集團成立於2000年，深耕數位技術及顧客體驗顧問服務，為日本重要顧客經營領航顧問科技公司，更是日本頂尖企業數位轉型的重要合作夥伴。2020 年，beBit 集團首次完成外部募資，併購台灣新創公司博智雲端科技，成立 beBit TECH；beBit TECH持續深化產品「OmniSegment CDP」，為電商及零售品牌，以數據與科技，提供成效型 AI 與超級個人化自動行銷服務，並在日本推出。

beBit 集團代表執行長遠藤直紀（Naoki Endo）表示，因應外部環境與消費者行為轉變，企業朝向以顧客為中心的數位轉型發展，聚焦思考如何應用AI等領先技術創造更好的顧客體驗。B輪策略性募資證明beBit集團在AI和數據技術領域的創新能力，投資人及資本市場對beBit 集團長期經營策略認可。beBit TECH「OmniSegment CDP」的投資策略成功，beBit 集團有效發展出原顧問主業以外的第二成長曲線，迅速往日本及亞洲市場MarTech領航者邁進。

台灣投資者、騰雲科技董事長梁基文表示，將與在日本深耕20年的數位轉型顧問專家beBit集團達成戰略投資及業務合作，結合用戶體驗、無縫化數據應用及前端營銷智慧互動，可以提供更全面的解決方案予客戶，更可以彼此賦能加速國際市場拓展，強強聯合、攜手成長。

日本 募資

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