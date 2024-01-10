AI 散熱、VR 加持 奇鋐、富世達12月營收雙雙創高 盤中股價表現亮眼

近日各公司12月營收陸續公布，其中奇鋐（3017）及旗下子公司富世達（6805）皆繳出亮眼表現，推動今（10）日股價上漲，其中富世達早盤開低走高，盤中最高一度拉升至469.5元，創下歷史新高，盤中漲幅逾7%，而奇鋐也有不錯的表現，盤中上漲近4%，股價收復5日線及半年線。

奇鋐去年12月營收衝上56.18億元，月增0.5%，年增23.1%，創下歷史新高；累計去年度營收591.94億元，創新高，年增5.6%。而小金雞富士達則同樣創下單月歷史新高紀錄，去年12月營收達5.96億元，年增52.46%。

奇鋐伺服器散熱產品為伺服器散熱模組、伺服器用風扇，占客戶的供貨比重持續提升，預估伺服器散熱去年營收年增19.8%；因AI伺服器散熱產品出貨成長，預估伺服器散熱今年營收年成長41.3%。

奇鋐的電腦機箱原以DT領域為主，近年來逐步拓展伺服器領域；電腦機箱成長動能來自於伺服器領域，DT領域則下滑，預估去年營收年成長4.4%，市場看好今年營收年成長18.9%。

富世達2001年創立，資本額6.86億元，散熱大廠奇鋐在2014年入股，目前持股比19.25%，富世達主要產品為內折與外折式柔性屏轉軸、多模式連動轉軸、微型轉軸等，應用在折疊手機、折疊平板、電競筆電、超薄筆電、AR／VR眼鏡及耳機盒等3C產品。