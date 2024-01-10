台灣景氣領先復甦、庫存調整陸續結束 台股震盪後步步高

去（2023）年台美股市收高，進入2024年後股市高檔震盪。統一投信表示，歐美經濟動能放緩，但台灣經濟已提前進入復甦階段，使台股在短線震盪後，有望在基本面推動及聯準會降息預期下，步步走高。各產業庫存調整也先後結束，使台股企業獲利回到成長軌道，看好半導體、AI、汽車智能化和 ASIC 商機，長期成長趨勢明確，投資潛力大。

統一投信表示，目前美國 ISM 庫存指數已大幅下滑，出現新訂單大於存貨的跡象，預期全球製造業將進入庫存回補週期，拉貨動能有望帶動台股今（2024）年獲利重返循環性增長。庫存調整結束，也讓台灣出口預計將從去（2023）年第3季開始轉正，逐步恢復過往水準，推動 GDP 成長。景氣率先復甦，台股今（2024）年企業獲利預計將逐季成長。

統一投信指出，去（2023）年AI伺服器受到關鍵原料缺貨影響出貨，但今（2024）年晶片大廠先進製程產能將倍增。全球晶片大廠爭先推出新款AI伺服器搶奪市佔，全球幾大雲端巨頭也持續強化AI伺服器建置，消費性電子端也開始將AI與電子產品結合，推出AI NB/PC及手機。供需兩端同步成長，不僅將加速AI產業發展，也帶動作為關鍵原料的半導體成長。許多雲端巨頭在成本考量下，積極開發自用 ASIC，衍生的客製晶片商機也將大幅成長。

統一投信表示，在各國禁售燃油車逐步逼近下，電動車滲透率持續提升，加上輔助駕駛安全系統導入，汽車產業電子化趨勢明確。隨著電子在汽車業的使用度提升，未來科技甚至將主導汽車設計，並呈現爆發式成長。而台灣具備完整科技產業鏈，且科技技術領先，使台股相關供應鏈有望受惠。