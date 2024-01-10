緯穎大單湧動利多加持 早盤買盤進駐漲逾5%

伺服器 ODM 廠緯穎（6669）今（10）日早盤以1,735元開高走高，盤中一度漲至1,810元、上漲95元、漲幅超過5%。緯穎受到合作夥伴輝達（NVIDIA）於美國消費性電子展（CES）釋出AI PC有關應用產品，及雲端龍頭給予大單湧動等利多消息的助攻，後續表現可期。

緯穎昨（9）日公布去（2023）年12月營收達202.22億元，月增4.3%、年減33.7%，至於單看第4季營收則達到585.49億元，季增約5.8%、年減33%；統計去（2023）年全年合併營收則達2,419億元、年減幅度為17.4%。

以籌碼面來看，緯穎昨日獲外資自賣轉買，共買超534張，而投信賣超298張、自營商賣超20張，三大法人合計仍為買超217張，而法人預估，緯穎由於入手雲端大廠亞馬遜有關AI伺服器領域的 ASIC 訂單，因此其效益有望逐季擴大，並因此受惠成長。

此外，目前來看緯穎 ODM Direct 商業模式占其整體伺服器營收比重達100%，隨著合作夥伴輝達近日在美國消費性電子展（CES）正式釋出人工智慧個人電腦（AI PC）應用的三款顯卡，外界看好有望改善整體供應鏈走勢向上。