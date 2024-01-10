華碩12月業績符合市場預期 法人看好 AI 帶動今年展望

華碩（2357）去年12月營收月減16.4%．年減12.1%，符合市場原本預估，分析師表示，主要受歐美12月聖誕節連假使拉貨與出貨動能放緩所致。

法人機構認為，回顧2023年，華碩雖去年下半年營運表現不佳，但隨NB與PC市場庫存回到健康的水準，且隨市場需求逐漸回溫，使下半年營運已顯著改善，預估全年歸屬母公司淨利159.9億元，年增8.8%，每股稅後純益（EPS）21.5元。

展望2024年，因華碩是生成式AI軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商，未來有機會受惠全球生成式AI市場龐大的商機與機會，又將有望受惠生成式AI軟硬體營收上升帶來毛利率與獲利率上升的效益，因此預估全年營收5,496億元，年增13.7%，毛利率16.42%，歸屬母公司淨利247.4億元，年成長54.7%，EPS 33.31元。

同時，持續看好後市營運表現，預估2025年將持續成長，年營收6,062億元，年增10.2%，毛利率16.9%，EPS 上看40.5元。