光通訊大廠光聖今現增除權 早盤跌逾3％

光通訊大廠光聖（6442）今（10）日進行現增除權，由於現增價57元，與前一交易日收盤價67.2元已有不小價差，因此今日開盤後就有部分已經取得現增認股權的籌碼殺出，導致開盤直接下挫逾3.57%，不過由於旗下客戶拉貨已開始復甦，而昨日公布12月營收回升、年增19.27%，獲買盤信賴，跌幅明顯收斂，也欲讓放空鎖定利差者無從下手。

台股今（10）日出現震盪，以17,495.67點開出，隨後下跌近百點，權值股台積電（2330）跌6元，觸及580元，而光通訊族群相對抗跌，華星光（4979）、百一（6152）、兆赫（2485）等多檔指標股皆以紅盤開出。至於今日進行除權息交易的光聖（6442），則以65元開低震盪，跌幅持續收斂，光聖本次也進行現增發行新股之事宜，其中以每股57元的價格發行930萬股。

據悉，台股過去曾將漲跌幅限制訂定在3%，但隨著台股市場日漸擴大，則持續放寬幅度到7％，而時至今日則已擴大規定至10％，也就意味著不論上漲或下跌，最大的幅度也就是10％，除非是有發行新股之現增案才會作為例外，而市場也常有投資人因此透過放空鎖定利差，試圖大賺一筆，不過今日光聖則因業績表現回升，因此幸免於難、逃過一劫。

光聖日前公布將現增930萬股，發行價每股57元，並將除權交易日暫定為今（10）日，而每仟股將可認購新股105.2036199股。且增資發行股份總數之15%，合計1,395仟股，保留給員工認購。原股東認購比率75%，合計6,975仟股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，此外剩下10％（約930萬股）將開放投資人申購，董事會透露，募集所得將用於償還銀行借款與充實營運資金，預計可募得約5.3億元。

光聖主要業務為各式光纖及光纖連合器的製造加工及買賣，業務範疇涵蓋通訊光電介面產品及通信網路設備之加工等，公司近期持續受惠於北美大客戶的需求成長，挹注今年出貨量穩健向上，連同光被動產品的自製比率，也從原先的5成大提升至7成。