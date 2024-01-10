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六檔海外基金淨值2024年首周創新高！清一色都是印度基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
印度街頭示意圖。美聯社
印度街頭示意圖。美聯社

今（2024）年第一周投信發行的海外基金，以新台幣計價的六檔基金淨值創下新高，清一色都是印度基金，也超過1.1萬投資人荷包都賺錢。

今年首周六檔淨值創高的海外基金包括群益印度中小、群益大印度、群益印巴雙星、台新印度、野村印度潛力、元大印度，其中，群益投信旗下三檔印度基金名列榜上。

法人表示，由於金融市場停止升息最受惠的是新興市場，而印度是新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力最大的，後續資金動能可望持續挹注，後市表現可期，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局印度基金。

群益投信表示，投資人都會害怕高檔震盪，在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。甚至利用投信業者推出智慧理財機制，像是聰明又簡單的日日扣停利加碼機制，更可以幫自己投資理財增加效益。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度為目前極少數長期可持續創新高的市場，印度總經和企業獲利基本面仍相當紮實，印度2023年7~9月國內生產毛額（GDP）年增7.6%，大幅優於市場預期的6.8%，主要由政府支出和私人投資雙位數增長所推升，法人對印度偏好度持續增溫。過去一月印度市場持續上漲，主要受 Fed 釋出降息訊號，以及印度央行調高 FY24年全年 GDP 至7.0%所致，且市場持續

反應明年國會大選執政黨會過半數的樂觀預期，目前指數仍朝多頭軌道進行。印度在無自身利空和企業成長動能仍佳下，資金預期將持續流入印度，股市高機率續創新高。

2024年首周六檔淨值新高海外基金。(資料來源：CMoney)
2024年首周六檔淨值新高海外基金。(資料來源：CMoney)

群益

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