越股開春連七日強勢收紅 法人建議：分批、定時定額布局

越南胡志明指數開春以來展現強勢格局，在經濟數據及企業獲利帶動下，自12月底以來至1月8日指數已出現連續七日收紅。法人指出，目前越南股市走勢積極，上漲動能或將延續然震盪仍難免，建議可採單筆分批或定時定額策略布局。

近日越南歐洲商業協會（EuroCham）公布歐洲投資者在越南商業信心指數（BCI）季度調查結果。在越南經營的歐洲企業信心顯著恢復，BCI 指數從2023年第3季的45.1躍升至23年第4季的46.3，並對2024年第1季前景也持樂觀態度，29%的企業將其業務前景評為「優秀」或「良好」。

日盛越南機會基金研究團隊指出，2023年第4季信貸需求增加、不良貸款率大幅下降，使得四大國有銀行業績跳升，帶動了銀行股反彈，而2024年國會特別會議近期即將召開，市場預期將通過《土地法（修訂版）》，為房地產股反彈的主要支撐因素。

越股多頭氣氛佳，越南證券集保中心公布國內投資者新證券開戶數2023年12月增加4萬至725萬戶，而外國投資者也同步增加約200個新開戶數至4.5萬戶。此外，34%的企業打算提高投資水平，自2023年以來顯著增長，62%的企業已將越南列為全球十大投資目的地之一，外資投資信心度持續回溫，可望持續刺激經濟成長。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋也表示，越股在連七紅的樂觀情緒下，流動性也相對回升，其中以房地產和銀行股仍是最為強勢族群，帶動2024開年以來大盤已上漲2.7%，正式突破前波高點。

展望後市，張晨瑋認為，越南工貿部釋出最新消息顯示，今年將加強對於各大市場的貿易出口及簽署自由貿易協定（FTA），包括與以色列和阿聯酋等市場的新協議談判，預計將為越南帶來新的貿易、投資和出口機會，有望支撐越股後市表現。

日盛越南機會基金研究團隊補充，越南作為中國以外的供應鏈製造基地首選，尤其是高技術含量的半導體元件生產領域，越南所擁有的人口紅利、經濟穩健及開放外資等優異條件，吸引許多跨國企業陸續搶進越南市場，成為經濟飛速成長的一大推手。

產業焦點方面，2024全年越南企業EPS成長將上看18~20%，其中消費、科技、銀行、地產、能源、電力等類股為拉動成長之重點產業。