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丙種金主限縮資金貸放 大戶落跑、衝擊台股開高走低

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

隨總統大選腳步接近，市場不確定性逐漸增高，除上周來市場中實戶暫退觀望外，最新市場消息傳出，部分北部丙種金主為降低風險，已悄然提高借款利率，並針對部分中小型股拉高保證金成數，衝擊大戶紛紛砍倉，衝擊指數今（9）日開高走低。

據了解，部分北部丙種金主為規避選前不確定性風險，已悄然提高放貸利率，由每萬元每日3-4元提升至3.5-4.5元，中南部行情甚至直接提升至5元，有個更是上看7元，針對部份中小型股也拉高保證金成數（由二成提升至25%-30%）。

影響所及，衝擊大戶群為降低額外的利息支付，紛紛大舉砍倉，加上外資由買轉賣，衝擊台股今日開高走低、由紅翻黑，呈現「價跌量增」格局，高低差達176點。終場指數下跌37點、收17,535點，成交量為2,945億元。

中小型股 台股

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