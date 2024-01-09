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台股下跌37點 三大法人賣超43.12億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

台股今（9）日開高走低，早盤最高一度拉升至17694.26點，午盤過後賣壓增重於平盤附近震盪，終場點數收在17535.49點，下跌37.17點，跌幅0.21%，成交量2,945.87億元，三大法人賣超43.12億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超5.84億元，投信買超39.84億元，自營商賣超（合計）77.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.86億元，自營商（避險）賣超68.27億元。

台股表現弱勢，不過權王台積電（2330）開高撐盤，早盤以588元開出，盤中最高一度拉升至589元，終場收586元，上漲3元，漲幅達0.51%；而聯發科（2454）則是反彈上漲，早盤以938元開出，盤中最高一度拉升至940元，終場收928元，上漲8元，漲幅達0.86%。

自營商 台股

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