台股下跌37點 三大法人賣超43.12億元
台股今（9）日開高走低，早盤最高一度拉升至17694.26點，午盤過後賣壓增重於平盤附近震盪，終場點數收在17535.49點，下跌37.17點，跌幅0.21%，成交量2,945.87億元，三大法人賣超43.12億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超5.84億元，投信買超39.84億元，自營商賣超（合計）77.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.86億元，自營商（避險）賣超68.27億元。
台股表現弱勢，不過權王台積電（2330）開高撐盤，早盤以588元開出，盤中最高一度拉升至589元，終場收586元，上漲3元，漲幅達0.51%；而聯發科（2454）則是反彈上漲，早盤以938元開出，盤中最高一度拉升至940元，終場收928元，上漲8元，漲幅達0.86%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言